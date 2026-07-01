Les Musicales dans les Vignes Get The Beatles Back Route Nationale 7 Saint-Cannat

Informations pratiques

Saint-Cannat

Les Musicales dans les Vignes Get The Beatles Back

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 18h30. Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre du Festival des Musicales dans les Vignes de Provence, Château Beaupré accueille le groupe Get The Beatles Back pour un concert hommage aux Beatles.

Get The Beatles Back , c’est quatre garçons dans le vent qui font revivre sur scène l’épopée musicale révolutionnaire des Beatles à travers plus de deux heures de concert survolté.



De Twist and Shout à Help! , en passant par Yesterday , Ticket to Ride , A Hard Day’s Night ou encore Hey Jude , la déferlante de tubes mythiques s’enchaîne avec brio, respect et passion. Fidèle à l’esprit du groupe légendaire tout en débordant d’énergie, Get The Beatles Back plonge le public au cœur de la magie des Fab Four, entre nostalgie irrésistible et joie communicative.

Impossible de ne pas danser, de ne pas chanter à pleins poumons, de ne pas se laisser emporter par cette musique intemporelle qui a marqué des générations entières.



Venez redécouvrir toutes les facettes de cet univers fascinant.

Get The Beatles Back, plus qu’un concert une véritable célébration des Beatles.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the Festival des Musicales dans les Vignes de Provence, Château Beaupré is hosting the band Get The Beatles Back for a tribute concert to the Beatles.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Get The Beatles Back Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-07-02 par Provence Tourisme