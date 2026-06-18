Dîner Concert Mas de Fauchon Saint-Cannat
Dîner Concert Mas de Fauchon Saint-Cannat vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Cannat
Dîner Concert
Vendredi 17 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Mas de Fauchon 1666 chemin de berre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Tarif : 55 – 55 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Nous vous invitons à vivre une soirée musicale dédiée à la découverte de la musique Arménienne. Un moment de détente et de plaisir alliant gastronomie et musique.
Le trio de musiciens réuni pour cette occasion vous invite à vivre une soirée musicale dédiée à la découverte de la musique Arménienne.
*Alexandra Ohanian (kanon / cithare arménienne et chant), *David Ohanessian (clavier et chant)
*Michaël Yemian (doudouk — ancêtre du hautbois — et chant) sont trois artistes talentueux, multi-instrumentistes et chanteurs, ancrés dans notre région.
Leur rencontre artistique donne naissance à un univers musical riche et sensible, entre tradition et modernité. Cette soirée sera l’occasion d’un véritable voyage sonore, à la croisée des cultures et des influences, entre Orient et Occident.
Un moment de détente et de plaisir alliant gastronomie et musique
Formule dîner concert 55€ par personne
Incluant un menu unique (entrée-plat-dessert) ainsi que le droit d’entrée
Un Menu aux senteurs Arméniennes pour prolonger le voyage entre Orient & Occident:
Assortiment de Mezze
– Houmous (purée de pois chiche citronné)
– Moutabal (caviar d’aubergines grillées assaisonné de Tahiné, jus de citron, ail et huile d’olive)
– Beurek au fromage
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Kafta de bœuf, taboulé oriental, fromage blanc menthe-ail
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Entremet abricot, crème vanillé, abricot rôti miel et romarin
Une alternative entrée végétarienne peut vous être proposée,
merci de nous en informer lors de votre réservation
Réservation au 04.42.50.61.77 .
Mas de Fauchon 1666 chemin de berre Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 contact@masdefauchon.fr
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English :
We invite you to enjoy an evening of music dedicated to discovering Armenian music. A relaxing and enjoyable experience combining fine dining and music.
L’événement Dîner Concert Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme