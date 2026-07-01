Les Musicales dans les Vignes Nina Papa Route Nationale 7 Saint-Cannat

Informations pratiques

Saint-Cannat

Les Musicales dans les Vignes Nina Papa

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 18h30. Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Plongez dans l’univers envoûtant de la bossa nova avec Nina Papa, voix incontournable de la Côte d’Azur. Une soirée entre douceur, swing et émotion, accompagnée d’un verre de dégustation offert et de restauration sur place.

Depuis les années 1960, la musique brésilienne, et plus particulièrement la bossa nova, occupe une place essentielle dans l’univers du jazz moderne. La Côte d’Azur peut aujourd’hui se targuer de compter parmi ses plus belles ambassadrices de ce style Nina Papa, chanteuse et compositrice de grand talent.



Portée par une voix chaleureuse et une sensibilité raffinée, Nina Papa incarne avec élégance l’âme de la bossa nova, entre douceur, swing et émotion. Son interprétation, à la fois subtile et lumineuse, séduit par son authenticité et son charme naturel, offrant au public un voyage musical délicat et envoûtant au cœur du Brésil.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the enchanting world of bossa nova with Nina Papa, the Côte d’Azur’s leading vocalist. An evening filled with smooth sounds, swing, and emotion, accompanied by a complimentary tasting glass and on-site dining.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Nina Papa Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-07-02 par Provence Tourisme