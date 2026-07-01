Les Musicales dans les Vignes El Social Loop Route Nationale 7 Saint-Cannat

Informations pratiques

Saint-Cannat

Les Musicales dans les Vignes El Social Loop

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 18h30. Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre du Festival des Musicales dans les Vignes de Provence, Château Beaupré accueille le groupe El Social Loop pour un concert de musique cubaine.

El Social Loop est une formation musicale unique et envoûtante, menée par le talentueux percussionniste et auteur-compositeur Yoandy San Martin. Ce projet novateur réunit six musiciens autour d’une même ambition créer une expérience sonore puissante et inoubliable.



Le groupe se distingue par une alliance audacieuse entre la richesse des sonorités cubaines traditionnelles — avec une base solide en son cubain et en salsa — et des influences modernes et vibrantes telles que le funk, le reggaeton et les textures électroniques.



El Social Loop repousse les frontières musicales et façonne un langage résolument contemporain, festif et universel.

Le groove profond de la basse, la puissance des timbales et des congas, les mélodies envoûtantes de la trompette, de la guitare électrique et du synthétiseur s’entrelacent pour former une alchimie sonore irrésistible.



À la tête de cet ensemble, Yoandy San Martin orchestre le projet et assure la voix lead, insufflant à chaque performance une dimension vocale intense et captivante.



La musique d’El Social Loop est une véritable invitation à la danse et à la célébration. Chaque concert se vit comme une immersion totale, un moment de partage vibrant où s’installe un dialogue musical puissant entre les cultures latineset le reste du monde.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

Route Nationale 7 Château Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Festival des Musicales dans les Vignes de Provence, Château Beaupré is hosting the group El Social Loop for a concert featuring Cuban music.

L’événement Les Musicales dans les Vignes El Social Loop Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-07-02 par Provence Tourisme