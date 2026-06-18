Les Musicales dans les Vignes Les Grands Duos de l’Opéra R 12 CHEMIN DES PLAINES Puyloubier samedi 22 août 2026.

Puyloubier

Les Musicales dans les Vignes Les Grands Duos de l’Opéra

Samedi 22 août 2026 de 18h30 à 23h. R 12 CHEMIN DES PLAINES DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Pour ce concert d’exception, la soprano Chloé Chaume et le ténor Emilien Marion invitent le public à un voyage au cœur des plus grands duos de l’opéra. Accompagnés au piano, les deux artistes font revivre les pages les plus célèbres du répertoire lyrique

Soprano française à la carrière internationale, Chloé Chaume s’est illustrée sur de nombreuses scènes prestigieuses en Europe et à travers le monde, interprétant avec sensibilité et élégance les grands rôles du répertoire. À ses côtés, le ténor Emilien Marion, salué pour la luminosité de sa voix et la finesse de son interprétation, s’impose comme l’une des voix prometteuses de sa génération.



Ensemble, ils donnent vie aux duos les plus emblématiques, où les voix se répondent, s’entrelacent et expriment toute la richesse des sentiments humains. Un moment musical rare, placé sous le signe de l’émotion et de la beauté, célébrant l’art lyrique dans toute sa splendeur.



Repertoire



– Heure exquise

– La Veuve Joyeuse

– Habanera Carmen

– Ah lève toi soleil Roméo et Juliette

– Ange adorable Roméo et Juliette

– Quando m’en vo La Bohème

– Una furtiva lagrima Elisir d’amore

– Barcarolle Les Contes d’Hoffmann

– Vissi d’Arte Tosca

– E lucevan le stelle Tosca

– Je t’ai donné mon cœur Le pays du sourire

– Libiamo La Traviata .

R 12 CHEMIN DES PLAINES DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 05 37 contact@domainelagrandebauquiere.com

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English :

For this exceptional concert, soprano Chloé Chaume and tenor Emilien Marion invite the audience on a journey through the greatest opera duets. Accompanied on the piano, the two artists bring to life the most famous pieces from the operatic repertoire.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Les Grands Duos de l’Opéra Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme