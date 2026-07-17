Les Musicales dans les Vignes The Mojo Guardians SCEA Château Bonisson Rognes

Informations pratiques

Rognes

Les Musicales dans les Vignes The Mojo Guardians

Jeudi 6 août 2026 de 18h30 à 23h. SCEA Château Bonisson 177 Route Des Mauvares Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre du Festival Les Musicales dans les Vignes, venez découvrir The Mojo Guardians qui plongent le public au cœur de la musique américaine traditionnelle, à la croisée du blues, de la soul et de la country.

The Mojo Guardians est un duo né de la rencontre entre Jalley (lead vocal, percussions) et Benoît Nogaret (guitares, chœurs). Dès les premières notes, l’alchimie musicale s’impose comme une évidence, donnant naissance à un projet sincère et habité.

En février 2025, le duo choisit de capturer cette énergie brute à travers des vidéos live/studio enregistrées lors d’une Studiomatik Session, révélant toute l’authenticité et la complicité de leur univers.

À la croisée du blues, de la soul et de la country, The Mojo Guardians plongent le public au cœur de la musique américaine traditionnelle. Ils revisitent des chansons iconiques avec une intensité rare, naviguant de l’intime à l’explosion, du murmure au cri, offrant une palette riche de rythmes, de nuances et d’émotions.

Alliant puissance vocale, arrangements audacieux et une solide expérience de la scène, The Mojo Guardians possèdent un sens aigu du show et une présence magnétique en toutes circonstances.

Keep the Mojo Working!



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert (blanc ou rosé), restauration avec foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Parking gratuit. Placement libre .

SCEA Château Bonisson 177 Route Des Mauvares Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 30 32 90 lesmusicalesdanslesvignes@gmail.com

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English :

As part of the Les Musicales dans les Vignes Festival, come discover The Mojo Guardians, who transport the audience to the heart of traditional American music—at the crossroads of blues, soul, and country.

L’événement Les Musicales dans les Vignes The Mojo Guardians Rognes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Municipal de Tourisme de Rognes