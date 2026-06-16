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Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo Abbaye de Belloc Urt

Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo Abbaye de Belloc Urt

Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo Abbaye de Belloc Urt dimanche 16 août 2026.

Lieu : Abbaye de Belloc

Adresse : 585 Route Abbaye de Belloc

Ville : 64240 Urt

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif réduit

Urt

Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo

Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Reflets Croisés. Ce programme s’articule autour de l’un des chefs-d’oeuvre de Gabriel fauré, interprété par l’ensemble Dulci Jubilo, sous la direction du chef de choeur et compositeur Gilbert, avec Thomas Ospital à l’orgue. Voyage dans un univers de lumière et de délicatesse, où les couleurs subtiles du choeur et de l’orgue révèlent toute la profondeur et la poésie du répertoire français.   .

Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo

L’événement Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo Urt a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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