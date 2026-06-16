Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo Abbaye de Belloc Urt
Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo Abbaye de Belloc Urt dimanche 16 août 2026.
Urt
Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo
Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Reflets Croisés. Ce programme s’articule autour de l’un des chefs-d’oeuvre de Gabriel fauré, interprété par l’ensemble Dulci Jubilo, sous la direction du chef de choeur et compositeur Gilbert, avec Thomas Ospital à l’orgue. Voyage dans un univers de lumière et de délicatesse, où les couleurs subtiles du choeur et de l’orgue révèlent toute la profondeur et la poésie du répertoire français. .
Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo
L’événement Les musicales de Belloc Concert Reflets Croisés Choeur Dulci Jubilo Urt a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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