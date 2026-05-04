Marché des producteurs locaux et des artisans Fronton Urt
Marché des producteurs locaux et des artisans Fronton Urt vendredi 28 août 2026.
Urt
Marché des producteurs locaux et des artisans
Fronton Au fronton Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Un marché qui met en lumière les spécialités du terroir et les artisans locaux. Entre amis, en famille ou en solo, c’est l’occasion parfaite pour découvrir nos talents locaux. Restauration sur place. .
Fronton Au fronton Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 20 33
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English : Marché des producteurs locaux et des artisans
L’événement Marché des producteurs locaux et des artisans Urt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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