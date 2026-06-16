Les musicales de Belloc Concert Trompette et Orgue Abbaye Urt
Les musicales de Belloc Concert Trompette et Orgue Abbaye Urt samedi 8 août 2026.
Urt
Les musicales de Belloc Concert Trompette et Orgue
Abbaye 585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Thomas Ospital et Romain Leleu vous proposent le concert Souffle et lumière associant trompette et orgue.
Entre éclat et intériorité, la trompette et l’orgue dialoguent dans l’un des duos les plus emblématiques du répertoire. des pages baroques de Clarke, Buterne et Bach aux couleurs plus modernes de Delerue et Damase, ce programme traverse les siècles et les styles, porté par la virtuosité et la sensibilité de Romain Leleu et Thomas Ospital. .
Abbaye 585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Les musicales de Belloc Concert Trompette et Orgue
L’événement Les musicales de Belloc Concert Trompette et Orgue Urt a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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