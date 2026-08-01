Informations pratiques

Urt

Fête de village

13 Chaubadon Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

19h30, Moulade animé par Macfly

(Moules/frites, fromages, dessert, café et digestif)

23h45, Feu d’artifice, suivi du bal animé par Koloka .

13 Chaubadon Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de village

L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque