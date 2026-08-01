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Fête de village Urt

vendredi 14 août 2026 · Urt

Fête de village Urt

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
13 Chaubadon
Ville
64240 Urt
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urt

Fête de village

13 Chaubadon Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

19h30, Moulade animé par Macfly
(Moules/frites, fromages, dessert, café et digestif)
23h45, Feu d’artifice, suivi du bal animé par Koloka   .

13 Chaubadon Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65 

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Urt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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