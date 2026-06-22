UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Musicales de La Roque à l’église de La Roque Valzergues Saint-Saturnin-de-Lenne

Les Musicales de La Roque à l’église de La Roque Valzergues Saint-Saturnin-de-Lenne

Les Musicales de La Roque à l’église de La Roque Valzergues Saint-Saturnin-de-Lenne mardi 4 août 2026.

Ville
12560 Saint-Saturnin-de-Lenne
Département
Aveyron
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Tarif
20 Tarif de base plein tarif Entrée

Saint-Saturnin-de-Lenne

Les Musicales de La Roque à l’église de La Roque Valzergues

Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Venez assister à la 3e édition du festival Les Musicales de La Roque.
Les Musicales de La Roque est un festival de musique de chambre fondé en Aveyron par deux musiciens professionnels Emilie Ballet, violoniste et Florimond Dal Zotto, violoncelliste.
Le Trio à cordes composé de Axel Benedetti, Emilie Ballet et Florimond dal Zotto seront en concert à l’église de La Roque Valzergues. Au programme œuvres de Beethoven, Jean Cras…
Rendez-vous à 20h30 le mardi 4 août.
Infos et réservations ICI. 20  .

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come attend the 3rd edition of the Les Musicales de La Roque festival.

L’événement Les Musicales de La Roque à l’église de La Roque Valzergues Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Saturnin-de-Lenne (Aveyron)