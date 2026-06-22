Les Musicales de La Roque à l’église de La Roque Valzergues Saint-Saturnin-de-Lenne mardi 4 août 2026.

Saint-Saturnin-de-Lenne

Les Musicales de La Roque à l’église de La Roque Valzergues

Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez assister à la 3e édition du festival Les Musicales de La Roque.

Les Musicales de La Roque est un festival de musique de chambre fondé en Aveyron par deux musiciens professionnels Emilie Ballet, violoniste et Florimond Dal Zotto, violoncelliste.

Le Trio à cordes composé de Axel Benedetti, Emilie Ballet et Florimond dal Zotto seront en concert à l’église de La Roque Valzergues. Au programme œuvres de Beethoven, Jean Cras…

Rendez-vous à 20h30 le mardi 4 août.

Infos et réservations ICI. 20 .

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie

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English :

Come attend the 3rd edition of the Les Musicales de La Roque festival.

L’événement Les Musicales de La Roque à l’église de La Roque Valzergues Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)