Informations pratiques

Saint-Saturnin-de-Lenne

Les Musicales de La Roque en l’église de Saint Saturnin de Lenne

Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

Pass 3 concerts moins de 20 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez assister à la 3e édition du festival Les Musicales de La Roque.

Les Musicales de La Roque est un festival de musique de chambre fondé en Aveyron par deux musiciens professionnels Emilie Ballet, violoniste et Florimond Dal Zotto, violoncelliste.

La Quintette avec accordéon composé de Alexis Lambert, Emilie Ballet, Rachel Koblyakov, Axel Benedetti, et Florimond dal Zotto seront en concert à l’église de Saint Saturnin de Lenne. Au programme œuvres de Dvorak, Boccherini, Borodine…

Rendez-vous à 20h30 le vendredi 7 août.

Infos et réservations ICI. 30 .

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie

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English :

Come attend the 3rd edition of the Les Musicales de La Roque festival.

L’événement Les Musicales de La Roque en l’église de Saint Saturnin de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)