Les Musicales de L’Accostage Ouistreham
Les Musicales de L’Accostage Ouistreham vendredi 10 juillet 2026.
Ouistreham
Les Musicales de L’Accostage
8, Esplanade Lofi Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21
La Brasserie L’Accostage à Ouistreham organise des concerts en plein air près de la plage, dans une ambiance festive et familiale. Au programme des concerts live et des reprises à chanter ensemble avec deux groupes.
Concerts en plein air à la Brasserie L’Accostage à Ouistreham
La Brasserie L’Accostage vous donne rendez-vous pour plusieurs soirées musicales conviviales en plein air à deux pas de la plage. L’occasion de profiter de l’été dans une ambiance festive et familiale, autour de concerts live ouverts à tous.
Au programme des reprises entraînantes, des chansons à reprendre ensemble avec deux groupes
• Duo Guerrier, les 10 juillet et 21 août
• Klaps Duo, les 24 et 31 juillet, et 7 août .
8, Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 05 23 laccostage.ouistreham@orange.fr
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English : Les Musicales de L’Accostage
The Brasserie L’Accostage in Ouistreham is organising open-air concerts near the beach, in a festive, family atmosphere. On the programme: live concerts and cover versions to sing along to with two groups.
L’événement Les Musicales de L’Accostage Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer
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