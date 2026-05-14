Ouistreham

Les Musicales de L’Accostage

8, Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

La Brasserie L’Accostage à Ouistreham organise des concerts en plein air près de la plage, dans une ambiance festive et familiale. Au programme des concerts live et des reprises à chanter ensemble avec deux groupes.

Concerts en plein air à la Brasserie L’Accostage à Ouistreham

La Brasserie L’Accostage vous donne rendez-vous pour plusieurs soirées musicales conviviales en plein air à deux pas de la plage. L’occasion de profiter de l’été dans une ambiance festive et familiale, autour de concerts live ouverts à tous.

Au programme des reprises entraînantes, des chansons à reprendre ensemble avec deux groupes

• Duo Guerrier, les 10 juillet et 21 août

• Klaps Duo, les 24 et 31 juillet, et 7 août .

8, Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 05 23 laccostage.ouistreham@orange.fr

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English : Les Musicales de L’Accostage

The Brasserie L’Accostage in Ouistreham is organising open-air concerts near the beach, in a festive, family atmosphere. On the programme: live concerts and cover versions to sing along to with two groups.

L’événement Les Musicales de L’Accostage Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer