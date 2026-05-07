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Les Musicales de Névez Névez

Les Musicales de Névez Névez samedi 1 août 2026.

Adresse : Sur le parvis de l'office de tourisme

Ville : 29920 Névez

Département : Finistère

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Névez

Les Musicales de Névez

Sur le parvis de l’office de tourisme Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Concert du groupe La Bordée chants marins
Face à l’office de tourisme de Névez   .

Sur le parvis de l’office de tourisme Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 81 23 

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English : Les Musicales de Névez

L’événement Les Musicales de Névez Névez a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA

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