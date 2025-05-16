Les Musicales de Normandie Le Poème Harmonique & Victoire Bunel Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie
Les Musicales de Normandie Le Poème Harmonique & Victoire Bunel Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie jeudi 30 juillet 2026.
Val-de-Scie
Les Musicales de Normandie Le Poème Harmonique & Victoire Bunel
Collégiale Notre Dame d’Auffay 2 Place du Général de Gaulle Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Grande joie de retrouver Vincent Dumestre et le prestigieux ensemble du Poème Harmonique dans ce programme qui présente les musiques populaires et royales d’avant Versailles extraits des tout premiers opéras donnés en France de Jean-Baptiste Lully et Francesco Cavalli, pièces de salons, chansons à boire et timbres populaires fredonnés dans tout Paris se succèdent, dans un parcours musical vif et enivrant. Après avoir exploré le 17ᵉ siècle dans sa partie intimiste avec les airs de cour et récemment dans ses grandes fresques royales avec Lully et Michel-Richard de Lalande, le Poème Harmonique se penche sur un Palais vivant, le Louvre, à une époque où la musique populaire était omniprésente, où la noblesse et le peuple chantaient, des rues à la cour.
Vincent Dumestre, théorbe et direction
Victoire Bunel, mezzo-soprano
Louise Ayrton, NN, violons
Lucas Peres, viole de gambe
Simon Guidicelli, contrebasse
Elisabeth Geiger, clavecin et orgue .
Collégiale Notre Dame d’Auffay 2 Place du Général de Gaulle Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
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English : Les Musicales de Normandie Le Poème Harmonique & Victoire Bunel
L’événement Les Musicales de Normandie Le Poème Harmonique & Victoire Bunel Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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