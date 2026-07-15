LES MUSICALES DE SAINT JACQUES JAZZ JAMES PEARSON TRIO Laure-Minervois
mardi 11 août 2026 · Laure-Minervois
Informations pratiques
Laure-Minervois
LES MUSICALES DE SAINT JACQUES JAZZ JAMES PEARSON TRIO
Laure-Minervois Aude
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Les Musicales de Saint-Jacques ont le plaisir d’accueillir à nouveau l’un des plus grands ambassadeurs du jazz britannique.
James Pearson (piano), Sam Burgess (contrebasse) et Chris Higginbottom (batterie) reviennent tout droit du mythique et plus célèbre club de Jazz de Londres, référence mondiale du jazz où se produisent les plus grands artistes internationaux.
Gratuit moins de 18 ans.
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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 82 46 11 72
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English :
Les Musicales de Saint-Jacques is pleased to once again welcome one of the greatest ambassadors of British jazz.
James Pearson (piano), Sam Burgess (double bass), and Chris Higginbottom (drums) are returning straight from London’s legendary and most famous jazz club—a global jazz landmark where the world’s greatest international artists perform.
Free for those under 18.
L’événement LES MUSICALES DE SAINT JACQUES JAZZ JAMES PEARSON TRIO Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-07-15 par
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