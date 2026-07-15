Informations pratiques

Laure-Minervois

LES MUSICALES DE SAINT JACQUES JAZZ JAMES PEARSON TRIO

Laure-Minervois Aude

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Les Musicales de Saint-Jacques ont le plaisir d’accueillir à nouveau l’un des plus grands ambassadeurs du jazz britannique.

James Pearson (piano), Sam Burgess (contrebasse) et Chris Higginbottom (batterie) reviennent tout droit du mythique et plus célèbre club de Jazz de Londres, référence mondiale du jazz où se produisent les plus grands artistes internationaux.

Gratuit moins de 18 ans.

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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 82 46 11 72

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English :

Les Musicales de Saint-Jacques is pleased to once again welcome one of the greatest ambassadors of British jazz.

James Pearson (piano), Sam Burgess (double bass), and Chris Higginbottom (drums) are returning straight from London’s legendary and most famous jazz club—a global jazz landmark where the world’s greatest international artists perform.

Free for those under 18.

L’événement LES MUSICALES DE SAINT JACQUES JAZZ JAMES PEARSON TRIO Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-07-15 par