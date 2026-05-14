Les musicales gourmandes Dambach-la-Ville
Les musicales gourmandes Dambach-la-Ville vendredi 26 juin 2026.
Dambach-la-Ville
Les musicales gourmandes
Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Enivrez-vous de douces mélodies accompagnées de vins et restauration !
Soirées musicales sur la place du marché. Buvette et petite restauration sur place. 0 .
Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 62 04 91 accueil@dambach-la-ville.fr
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English :
Enjoy sweet melodies accompanied by wine and food!
L’événement Les musicales gourmandes Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Barr
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