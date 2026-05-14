Dambach-la-Ville

Les musicales gourmandes

Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Enivrez-vous de douces mélodies accompagnées de vins et restauration !

Soirées musicales sur la place du marché. Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 62 04 91 accueil@dambach-la-ville.fr

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English :

Enjoy sweet melodies accompanied by wine and food!

L’événement Les musicales gourmandes Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Barr