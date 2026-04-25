Le petit train du vigneron Dambach-la-Ville
Le petit train du vigneron Dambach-la-Ville mercredi 1 juillet 2026.
Dambach-la-Ville
Le petit train du vigneron
15 Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Tous les lundis, jeudis et samedis en été pour les individuels, parcours en petit train à travers la cité médiévale et son vignoble, commenté par le vigneron. Durée 1/2h.
Dégustation de vins offerte à la fin de la visite.
Réservations pour groupe obligatoire et possible en-dehors des jours de circulation.
Découvrez la cité de Dambach-la-Ville et son vignoble à bord du Petit-Train du Vigneron.
Une balade pour les petits et les grands qui sera suivie par la visite de notre cave et d’une dégustation. .
15 Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 41 86 vins@ruhlmann-schutz.fr
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English :
Every Monday, Thursday and Saturday in summer for individual visitors, a mini-train ride through the medieval town and its vineyards, with commentary by the winemaker. Duration 1/2h.
Wine tasting offered at the end of the tour.
Reservations required for groups, and possible on days when the train is not running.
L’événement Le petit train du vigneron Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr
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