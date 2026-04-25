Dambach-la-Ville

Le petit train du vigneron

15 Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Tous les lundis, jeudis et samedis en été pour les individuels, parcours en petit train à travers la cité médiévale et son vignoble, commenté par le vigneron. Durée 1/2h.

Dégustation de vins offerte à la fin de la visite.

Réservations pour groupe obligatoire et possible en-dehors des jours de circulation.

Découvrez la cité de Dambach-la-Ville et son vignoble à bord du Petit-Train du Vigneron.

Une balade pour les petits et les grands qui sera suivie par la visite de notre cave et d’une dégustation. .

15 Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 41 86 vins@ruhlmann-schutz.fr

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English :

Every Monday, Thursday and Saturday in summer for individual visitors, a mini-train ride through the medieval town and its vineyards, with commentary by the winemaker. Duration 1/2h.

Wine tasting offered at the end of the tour.

Reservations required for groups, and possible on days when the train is not running.

L’événement Le petit train du vigneron Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr