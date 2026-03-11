LES MUSICALES GRAND ORB AU CHÂTEAU BALDY Bédarieux

LES MUSICALES GRAND ORB AU CHÂTEAU BALDY

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-08

2026-07-07 2026-07-08

Festival de musique classique du 6 au 8 juillet

Les Musicales Grand Orb au Château Baldy

Le 7 juillet à 21h Jean-Baptiste Monnot, pianiste et organiste

Le 8 juillet à 21h Les Frères Bouclier, concert violon et accordéon

Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

English :

Classical music festival from July 6 to 8

Les Musicales Grand Orb at Château Baldy

July 7, 9pm: Jean-Baptiste Monnot, pianist and organist

July 8, 9pm: Les Frères Bouclier, violin and accordion concert

Reservations, ticket sales and information Tel. 04 87 83 05 20 Mail: majic@grandorb.fr

