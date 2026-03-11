LES MUSICALES GRAND ORB AU CHÂTEAU BALDY Bédarieux
LES MUSICALES GRAND ORB AU CHÂTEAU BALDY
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-08
2026-07-07 2026-07-08
Festival de musique classique du 6 au 8 juillet
Les Musicales Grand Orb au Château Baldy
Le 7 juillet à 21h Jean-Baptiste Monnot, pianiste et organiste
Le 8 juillet à 21h Les Frères Bouclier, concert violon et accordéon
Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr
Au programme concerts, spectacle vivant, Micro-Folie (ateliers numériques et retransmissions), stages de musique, Master class avec Jean-Baptiste Monnot
Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr .
+33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
English :
Classical music festival from July 6 to 8
Les Musicales Grand Orb at Château Baldy
July 7, 9pm: Jean-Baptiste Monnot, pianist and organist
July 8, 9pm: Les Frères Bouclier, violin and accordion concert
Reservations, ticket sales and information Tel. 04 87 83 05 20 Mail: majic@grandorb.fr
