AGENDA · Dol-de-Bretagne
Les Mystères de Dol de Bretagne Promenade des remparts Dol-de-Bretagne
mardi 4 août 2026 · Promenade des remparts · Dol-de-Bretagne
Informations pratiques
Les Mystères de Dol de Bretagne Promenade des remparts Dol-de-Bretagne 4 – 7 août
Spectacle historique par l’Association ASTCE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-04T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-07T22:30:00.000+02:00
1
Promenade des remparts Promenade Jules Revert, 35120 Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Dol-de-Bretagne
- Visite guidée de Dol-de-Bretagne La cathédrale autrement Bureau d’Information Touristique Dol-de-Bretagne 12 août 2026
- SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage de Dol de Bretagne, Gare de Dol de Bretagne, Dol-de-Bretagne 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de Dol-de-Bretagne la Médiévale Bureau d’Information Touristique Dol-de-Bretagne 19 septembre 2026