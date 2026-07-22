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AGENDA · Dol-de-Bretagne

Les Mystères de Dol de Bretagne Promenade des remparts Dol-de-Bretagne

mardi 4 août 2026 · Promenade des remparts · Dol-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
Promenade des remparts
Adresse
Promenade Jules Revert, 35120 Dol-de-Bretagne
Ville
Dol-de-Bretagne

Les Mystères de Dol de Bretagne Promenade des remparts Dol-de-Bretagne 4 – 7 août

Spectacle historique par l’Association ASTCE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-04T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-07T22:30:00.000+02:00

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Promenade des remparts Promenade Jules Revert, 35120 Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne


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