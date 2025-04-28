Les mystères des barreaux par Champs de Justice, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

Les mystères des barreaux par Champs de Justice Dimanche 28 juin, 15h00 Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

À partir de 15h et à raison d’un créneau toutes les 30 minutes, venez partager avec Françoise Cognet, membre de l’association Champs de Justice, autour d’un tableau et lors de lectures flash, la vie, les espoirs, les colères de ceux qui sont passés en un lieu emblématique et mémoriel : Jacques-Cartier. Vous pouvez rapporter un texte, un dessin ou un objet qui symbolise l’enfermement pour vous.

Cette animation s’intègre dans le cadre de l’ouverture estivale 2026, de l’ancienne prison Jacques-Cartier.

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Grâce au dispositif Exporama, l’exposition d’art contemporain Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain aura lieu pour la première fois dans le bâtiment historique de l’ancienne prison. Au programme : présentation du travail de vingt artistes travaillant à Rennes : peinture, dessin, photographie, vidéo, sculpture. Visite libre ou guidée, gratuit, sans réservation.

En parallèle, animations gratuites sur la période estivale, dans la cour de l’ancienne prison. Ateliers, lectures de contes, improvisations théâtrales, concerts, jeux, conférences, espace pique‑nique & buvette dans la grande cour extérieure.

Ouverture du 19 juin au 26 juillet 2026, tous les vendredis, samedis et dimanches.

Les vendredis et samedis de 15h à 21h. Les dimanches de 15h à 19h.

En cas de mauvais temps, les animations peuvent être annulées (ne sont pas concernées les visites de l’exposition et les visites guidées). Créneaux disponibles : 15h / 15h30 / 16h / 16h30.

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « projetjacquescartier@rennesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ici.rennes.fr/actualites/2025-04-28-jacques-cartier-de-prison-a-projet-citoyen/ »}]

Venez partager avec Françoise Cognet, membre de l’association Champs de Justice autour d’un tableau et lors de lectures flash, la vie, les espoirs, les colères de ceux qui sont passés en un lieu embl… Conférence rencontre

Direction de la Communication, Rennes Métropole