Les Négresses Vertes débarquent au Sew !!! Le Sew Morlaix Morlaix

Morlaix

Les Négresses Vertes débarquent au Sew !!!

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Issu de la mouvance punk, Les Négresses Vertes sont devenues un des représentants emblématiques de la musique française à l’étranger.Né à Paris en 1987, Le groupe indépendant de Rock acoustique doit autant à la chanson réaliste qu’aux musiques méditerranéennes, franchi les frontières dès le premier album Mlah en 1988, entre dans les charts anglais avec ses remixes dès 1989, 3 albums suivent Famille Nombreuse en 1991, Zigzague en 1995, Trabendo en 1999. Le groupe s’exporte à l‘international jusqu’en 2001. La reformation des Négresses Vertes en 2018 est suivie d’une tournée de 350 dates jusqu’en décembre 2024. .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

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English : Les Négresses Vertes débarquent au Sew !!!

L’événement Les Négresses Vertes débarquent au Sew !!! Morlaix a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX