Les Négresses Vertes Le Sew Morlaix Morlaix
Les Négresses Vertes Le Sew Morlaix Morlaix jeudi 26 novembre 2026.
Morlaix
Les Négresses Vertes
Le Sew Morlaix 39 Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26 23:30:00
Date(s) :
2026-11-26
Les Négresses Vertes débarquent au Sew !!!
Issu de la mouvance punk, Les Négresses Vertes sont devenues un des représentants emblématiques de la musique française à l’étranger.
Né à Paris en 1987, Le groupe indépendant de Rock acoustique doit autant à la chanson réaliste qu’aux musiques méditerranéennes, franchi les frontières dès le premier album Mlah en 1988, entre dans les charts anglais avec ses remixes dès 1989, 3 albums suivent Famille Nombreuse en 1991, Zigzague en 1995, Trabendo en 1999. Le groupe s’exporte à l‘international jusqu’en 2001. La reformation des Négresses Vertes en 2018 est suivie d’une tournée de 350 dates jusqu’en décembre 2024. .
Le Sew Morlaix 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12
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English : Les Négresses Vertes
L’événement Les Négresses Vertes Morlaix a été mis à jour le 2026-04-30 par OT BAIE DE MORLAIX
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