Informations pratiques

Les nématodes, ces vers qui ont colonisé le monde Café des Champs Libres Rennes Mercredi 16 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Sylvain Fournet nous en dit plus sur ces vers ronds qui constituent 80 % du règne animal.

La planète abriterait 440 milliards de milliards de nématodes. Certains parasitent les plantes, avec lesquelles ils entretiennent une relation très fine, posant ainsi de sérieux défis au monde agricole et à la recherche scientifique.

**Sylvain Fournet** est chercheur à l’Institut de génétique, environnement et protection des plantes, au Rheu.

En lien avec _Sciences Ouest_ n°438 (mai 2026).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T19:30:00.000+02:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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