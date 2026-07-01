Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau Millau
jeudi 16 juillet 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau
Rue Droite Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Du 16 juillet au 13 août,
tous les jeudis soirs, les commerces restent ouverts jusqu’à 21h30
Le jeudi 6 août, c’est la fête de la Rue Droite avec l’animation Hot Swing Dances de 18h à 19h30 (dance Lindy Hop) .
Rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie julientempslibre@orange.fr
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English :
L’événement Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau Millau a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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