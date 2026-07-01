Informations pratiques

Millau

Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau

Rue Droite Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Du 16 juillet au 13 août,

tous les jeudis soirs, les commerces restent ouverts jusqu’à 21h30

Le jeudi 6 août, c’est la fête de la Rue Droite avec l’animation Hot Swing Dances de 18h à 19h30 (dance Lindy Hop) .

Rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie julientempslibre@orange.fr

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English :

L’événement Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau Millau a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)