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Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau Millau

jeudi 16 juillet 2026 · Millau

Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau Millau

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Rue Droite
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif

Millau

Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau

Rue Droite Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Du 16 juillet au 13 août,
tous les jeudis soirs, les commerces restent ouverts jusqu’à 21h30

Le jeudi 6 août, c’est la fête de la Rue Droite avec l’animation Hot Swing Dances de 18h à 19h30 (dance Lindy Hop)   .

Rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie   julientempslibre@orange.fr

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English :

L’événement Les nocturnes des commerçants de la Rue Droite de Millau Millau a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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