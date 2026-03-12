Les nocturnes du musée lapidaire Musée lapidaire Autun

Les nocturnes du musée lapidaire

Musée lapidaire 10 Rue Saint-Nicolas Autun Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 22:30:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

Découvrez le musée lapidaire habillé de petites lumières, feux follets rappelant les âmes des ancêtres gallo-romains dont les yeux de pierre nous observent dans l’ombre.

Entrée libre de 20h à 23h, visite guidée à 21h, 21h30, 22h 22h30. .

Musée lapidaire 10 Rue Saint-Nicolas Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 21 60 musees.patrimoine@autun.com

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English :

L’événement Les nocturnes du musée lapidaire Autun a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)