Informations pratiques

Colombiers

LES NOCTURNES EN BATEAU

Port de plaisance Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Embarquez pour une soirée inoubliable avec les Nocturnes en bateau Sunboat ! Profitez d’une balade paisible au fil de l’eau jusqu’à 21h30 et laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse des soirées d’été. Entre lumière dorée, paysages apaisants et moments de convivialité, vivez une expérience unique à partager en famille, entre amis ou en couple.

Embarquez pour une soirée inoubliable avec les Nocturnes en bateau Sunboat ! Profitez d’une balade paisible au fil de l’eau jusqu’à 21h30 et laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse des soirées d’été. Entre lumière dorée, paysages apaisants et moments de convivialité, vivez une expérience unique à partager en famille, entre amis ou en couple. Chaque mercredi, offrez-vous une parenthèse de détente et admirez le charme du port au coucher du soleil. Naviguez, profitez, partagez… l’été vous attend à bord de Sunboat ! .

Port de plaisance Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 37 14 60

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English :

Set sail for an unforgettable evening with the Sunboat Nocturnes! Enjoy a peaceful cruise along the river until 9:30 p.m. and let yourself be charmed by the warm atmosphere of summer evenings. With golden light, soothing scenery, and moments of togetherness, enjoy a unique experience to share with family, friends, or your partner.

L’événement LES NOCTURNES EN BATEAU Colombiers a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT LA DOMITIENNE