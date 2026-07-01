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LES NOCTURNES EN BATEAU Colombiers

mercredi 22 juillet 2026 · Colombiers

LES NOCTURNES EN BATEAU Colombiers

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
Port de plaisance
Ville
34440 Colombiers
Département
Hérault
Tarif

Colombiers

LES NOCTURNES EN BATEAU

Port de plaisance Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Embarquez pour une soirée inoubliable avec les Nocturnes en bateau Sunboat ! Profitez d’une balade paisible au fil de l’eau jusqu’à 21h30 et laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse des soirées d’été. Entre lumière dorée, paysages apaisants et moments de convivialité, vivez une expérience unique à partager en famille, entre amis ou en couple.
Embarquez pour une soirée inoubliable avec les Nocturnes en bateau Sunboat ! Profitez d’une balade paisible au fil de l’eau jusqu’à 21h30 et laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse des soirées d’été. Entre lumière dorée, paysages apaisants et moments de convivialité, vivez une expérience unique à partager en famille, entre amis ou en couple. Chaque mercredi, offrez-vous une parenthèse de détente et admirez le charme du port au coucher du soleil. Naviguez, profitez, partagez… l’été vous attend à bord de Sunboat !   .

Port de plaisance Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 37 14 60 

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English :

Set sail for an unforgettable evening with the Sunboat Nocturnes! Enjoy a peaceful cruise along the river until 9:30 p.m. and let yourself be charmed by the warm atmosphere of summer evenings. With golden light, soothing scenery, and moments of togetherness, enjoy a unique experience to share with family, friends, or your partner.

L’événement LES NOCTURNES EN BATEAU Colombiers a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT LA DOMITIENNE

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