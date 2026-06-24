Colombiers

FESTIVAL CONVIVENCIA

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Convivencia fait escale à Colombiers pour une soirée de clôture exceptionnelle !

Au port de Colombiers, vivez une expérience festive et conviviale en accès libre, au bord du Canal du Midi. Profitez d’une restauration savoureuse avec La Foodivencia, de glaces artisanales et de bières locales, avant de découvrir deux concerts sur la scène flottante.

Convivencia fait escale à Colombiers pour une soirée de clôture exceptionnelle !

Au port de Colombiers, vivez une expérience festive et conviviale en accès libre, au bord du Canal du Midi. Profitez d’une restauration savoureuse avec La Foodivencia, de glaces artisanales et de bières locales, avant de découvrir deux concerts sur la scène flottante. Le duo catalan Alosa ouvre la soirée avec un folk sensible et lumineux, suivi de PulciPerla, dont les rythmes colombiens, funk et électro promettent une véritable transe dansante. Une célébration musicale chaleureuse pour clôturer le festival en beauté ! .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

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English : FESTIVAL CONVIVENCIA

Convivencia is stopping in Colombiers for an exceptional closing night!

At the Colombiers harbor, enjoy a festive and friendly experience—free and open to all—along the Canal du Midi. Enjoy delicious food from La Foodivencia, artisanal ice cream, and local beers before catching two concerts on the floating stage.

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA Colombiers a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT LA DOMITIENNE