Colombiers

CABARET MODERNE ET FEU D’ARTIFICE

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet, le Port du Canal du Midi à Colombiers accueille une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la fête et du spectacle. Découvrez un Cabaret Moderne mêlant danse, chant, performances visuelles et costumes scintillants dans un cadre unique au bord de l’eau.

Le 13 juillet, le Port du Canal du Midi à Colombiers accueille une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la fête et du spectacle. Découvrez un Cabaret Moderne mêlant danse, chant, performances visuelles et costumes scintillants dans un cadre unique au bord de l’eau. À la nuit tombée, laissez-vous émerveiller par un grand feu d’artifice qui illuminera le ciel et les reflets du canal. Une soirée gratuite, conviviale et familiale pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et élégante. .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 11 86 00

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English :

On July 13, the Port du Canal du Midi in Colombiers hosts an exceptional evening of festivities and entertainment. Discover a Cabaret Moderne combining dancing, singing, visual performances and sparkling costumes in a unique waterside setting.

L’événement CABARET MODERNE ET FEU D’ARTIFICE Colombiers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT LA DOMITIENNE