CHABADA’S Colombiers
CHABADA’S Colombiers samedi 11 juillet 2026.
Colombiers
CHABADA’S
Colombiers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Chabadass’ Trio, reprend les Tracks Pop, Funk et Blues de ces dernières décennies.
Un répertoire qui s’écoute et qui invite à la danse …
Chabadass’ Trio, reprend les Tracks Pop, Funk et Blues de ces dernières décennies.
Un répertoire qui s’écoute et qui invite à la danse… .
Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 11 86 00
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English :
Chabadass’ Trio, covers the Pop, Funk and Blues Tracks of recent decades.
A repertoire to listen to and dance to …
L’événement CHABADA’S Colombiers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT LA DOMITIENNE
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