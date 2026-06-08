Colombiers

CHABADA’S

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Chabadass’ Trio, reprend les Tracks Pop, Funk et Blues de ces dernières décennies.

Un répertoire qui s’écoute et qui invite à la danse …

Chabadass’ Trio, reprend les Tracks Pop, Funk et Blues de ces dernières décennies.

Un répertoire qui s’écoute et qui invite à la danse… .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 11 86 00

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English :

Chabadass’ Trio, covers the Pop, Funk and Blues Tracks of recent decades.

A repertoire to listen to and dance to …

L’événement CHABADA’S Colombiers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT LA DOMITIENNE