Colombiers

BRASSENS À GEORGES DÉPLOYÉ

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

On ne présente plus Georges Brassens et pourtant on le redécouvre sans cesse.

Martine Bousquet et Hervé Tirefort arrivent tout droit de Sète, la ville natale du poète une évidence pour eux que de chanter et raconter leur Brassens.

Un spectacle musical tendre, foisonnant, vivant, parfois irrévérencieux mais toujours généreux, fidèle à l’esprit du poète sétois.

On ne présente plus Georges Brassens et pourtant on le redécouvre sans cesse.

Martine Bousquet et Hervé Tirefort arrivent tout droit de Sète, la ville natale du poète une évidence pour eux que de chanter et raconter leur Brassens.

Un spectacle musical tendre, foisonnant, vivant, parfois irrévérencieux mais toujours généreux, fidèle à l’esprit du poète sétois. .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 11 86 00

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English :

Georges Brassens needs no introduction, yet we’re constantly rediscovering him.

Martine Bousquet and Hervé Tirefort come straight from Sète, the poet’s birthplace: it was an obvious choice for them to sing and tell their Brassens story.

A tender, lively musical show, sometimes irreverent but always generous, faithful to the spirit of the Sète poet.

L’événement BRASSENS À GEORGES DÉPLOYÉ Colombiers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT LA DOMITIENNE