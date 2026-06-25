Informations pratiques

Colombiers

LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE COLOMBIERS

Colombiers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Partez pour 1h30 de voyage à travers les siècles et découvrez l’histoire d’un territoire intimement lié au Canal du Midi et à ceux qui l’ont façonné.

Partez pour 1h30 de voyage à travers les siècles et découvrez l’histoire d’un territoire intimement lié au Canal du Midi et à ceux qui l’ont façonné.

De la création de cette voie d’eau emblématique à la construction du port, en passant par l’essor viticole et l’édification du château pinardier et de sa cave, cette visite vous dévoilera les grandes étapes qui ont transformé le paysage et la vie locale.

Au fil du parcours, vous comprendrez comment les hommes ont vécu au rythme du Canal, entre échanges, commerce, navigation et production viticole. Vous pénétrerez également dans l’univers fascinant de la cave du château et découvrirez ses secrets, témoins d’une époque où le vin et le Canal étaient au cœur de l’identité du territoire.

Une immersion dans l’histoire locale, entre patrimoine fluvial, architecture et mémoire viticole, pour découvrir les liens uniques qui unissent les hommes, la vigne et le Canal du Midi. .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English :

Embark on a 1.5-hour journey through the centuries and discover the history of a region closely linked to the Canal du Midi and those who shaped it.

L’événement LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE COLOMBIERS Colombiers a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT LA DOMITIENNE