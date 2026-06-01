Toulouges

LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE

1 Avenue Lavoisier Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 19:30:00

fin : 2026-06-15 21:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Découvrez l’excellence de la jeune scène ukrainienne !

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1 Avenue Lavoisier Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10

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English :

Discover the excellence of the young Ukrainian scene!

L’événement LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE Toulouges a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME