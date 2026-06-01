LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE Toulouges
LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE Toulouges lundi 15 juin 2026.
Toulouges
LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE
1 Avenue Lavoisier Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 19:30:00
fin : 2026-06-15 21:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Découvrez l’excellence de la jeune scène ukrainienne !
.
1 Avenue Lavoisier Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the excellence of the young Ukrainian scene!
L’événement LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE Toulouges a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Toulouges (Pyrénées-Orientales)
- TICKET – ) LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS Toulouges 12 juin 2026
- SPECTACLE FLAMENCO DE LA PEÑA PELLIZCO Toulouges 27 juin 2026
- SPECTACLE FLAMENCO DE LA PEÑA PELLIZCO Toulouges 28 juin 2026
- BROADWAY MUSEUM LE SPECTACLE MUSICAL D’ÉTIN’SCÈNE ACADÉMIE Toulouges 4 juillet 2026
- BROADWAY MUSEUM LE SPECTACLE MUSICAL D’ÉTIN’SCÈNE ACADÉMIE Toulouges 5 juillet 2026