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LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE Toulouges

LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE Toulouges

LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE Toulouges lundi 15 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue Lavoisier

Ville : 66350 Toulouges

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Toulouges

LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE

1 Avenue Lavoisier Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 19:30:00
fin : 2026-06-15 21:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Découvrez l’excellence de la jeune scène ukrainienne !
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1 Avenue Lavoisier Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10 

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English :

Discover the excellence of the young Ukrainian scene!

L’événement LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE Toulouges a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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