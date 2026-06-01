TICKET – ) LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS Toulouges vendredi 12 juin 2026.

Toulouges

TICKET – ) LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS

1 Boulevard de Clairfont Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Le Festival TICKET réunit une sélection des plus belles expositions internationales au Parc de Clairfont et invite leurs commissaires à narrer chaque œuvre en présentiel, projetée sur écran géant pour une immersion totale.

Né de dix ans d’expérienc…

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1 Boulevard de Clairfont Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11

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English :

The TICKET Festival brings together a selection of the finest international exhibitions in the Parc de Clairfont and invites their curators to narrate each work in person, projected onto a giant screen for total immersion. ?

Born of ten years’ experience in the…

L’événement TICKET – ) LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS Toulouges a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME