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Les Nouvelles Fables du Baobab, Salle communale de Confignon, Genève

dimanche 11 octobre 2026 · Salle communale de Confignon · Genève

Les Nouvelles Fables du Baobab, Salle communale de Confignon, Genève

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Salle communale de Confignon
Adresse
Chemin De Sous-le-Clos 32
Ville
Genève
Tarif
CHF 10.- adultes et CHF 5.- enfants

Les Nouvelles Fables du Baobab Dimanche 11 octobre, 15h00 Salle communale de Confignon

CHF 10.- adultes et CHF 5.- enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00

Le spectacle aborde des thèmes actuels comme l’écologie, les déchets et le vivre ensemble.
Une prestation vivante et créative qui mêle humour, conscience environnementale et espoir.

Salle communale de Confignon Chemin De Sous-le-Clos 32 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/culture-et-spectacles/les-nouvelles-fables-du-baobab/eda713a4-9fb6-4a5e-829b-d53dcc2f1601/events/396069 »}]
Puisée dans l’univers de La Fontaine, une histoire joyeuse et colorée où fables et marionnettes unissent leurs forces.

Cie Pataclowns

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