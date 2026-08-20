Les Nouvelles Fables du Baobab, Salle communale de Confignon, Genève
dimanche 11 octobre 2026 · Salle communale de Confignon · Genève
Informations pratiques
Les Nouvelles Fables du Baobab Dimanche 11 octobre, 15h00 Salle communale de Confignon
CHF 10.- adultes et CHF 5.- enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00
Le spectacle aborde des thèmes actuels comme l’écologie, les déchets et le vivre ensemble.
Une prestation vivante et créative qui mêle humour, conscience environnementale et espoir.
Salle communale de Confignon Chemin De Sous-le-Clos 32 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/culture-et-spectacles/les-nouvelles-fables-du-baobab/eda713a4-9fb6-4a5e-829b-d53dcc2f1601/events/396069 »}]
Puisée dans l’univers de La Fontaine, une histoire joyeuse et colorée où fables et marionnettes unissent leurs forces.
Cie Pataclowns
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