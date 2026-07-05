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Les nuits astronomie du Moulin Moulin de Citole Sadillac

jeudi 13 août 2026 · Moulin de Citole · Sadillac

Les nuits astronomie du Moulin Moulin de Citole Sadillac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Moulin de Citole
Adresse
390 Chemin du Moulin de Citole
Ville
24500 Sadillac
Département
Dordogne
Tarif
15 15 15

Sadillac

Les nuits astronomie du Moulin

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Venez observer les étoiles et découvrir notre système solaire avec ses constellations.

Animé par Caditjeux.
Sur réservation.   .

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 61 65 13  lutardx@gmail.com

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English : Les nuits astronomie du Moulin

L’événement Les nuits astronomie du Moulin Sadillac a été mis à jour le 2026-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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