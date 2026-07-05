Les nuits astronomie du Moulin Moulin de Citole Sadillac
jeudi 13 août 2026 · Moulin de Citole · Sadillac
Informations pratiques
Sadillac
Les nuits astronomie du Moulin
Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez observer les étoiles et découvrir notre système solaire avec ses constellations.
Animé par Caditjeux.
Sur réservation. .
Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 61 65 13 lutardx@gmail.com
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English : Les nuits astronomie du Moulin
L’événement Les nuits astronomie du Moulin Sadillac a été mis à jour le 2026-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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