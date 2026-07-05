Les nuits astronomie du Moulin Moulin de Citole Sadillac

Informations pratiques

Sadillac

Les nuits astronomie du Moulin

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez observer les étoiles et découvrir notre système solaire avec ses constellations.

Animé par Caditjeux.

Sur réservation. .

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 61 65 13 lutardx@gmail.com

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English : Les nuits astronomie du Moulin

L’événement Les nuits astronomie du Moulin Sadillac a été mis à jour le 2026-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides