Vide-grenier Sadillac
dimanche 23 août 2026 · Sadillac
Informations pratiques
Sadillac
Vide-grenier
Le Bourg Sadillac Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
L’Amicale des Détenteurs du Droit de Chasse vous propose de venir passer un agréable moment pour chiner des bonnes affaires ou avoir des coups de cœur !
Buvette et restauration sur place.
Emplacement sur inscription et réservation obligatoires. .
Le Bourg Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 58 49 couderc.gerard@orange.fr
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Sadillac a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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