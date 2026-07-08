Informations pratiques

Sadillac

Vide-grenier

Le Bourg Sadillac Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

L’Amicale des Détenteurs du Droit de Chasse vous propose de venir passer un agréable moment pour chiner des bonnes affaires ou avoir des coups de cœur !

Buvette et restauration sur place.

Emplacement sur inscription et réservation obligatoires. .

Le Bourg Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 58 49 couderc.gerard@orange.fr

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Sadillac a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides