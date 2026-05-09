Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac
Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac dimanche 20 septembre 2026.
Sadillac
Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole
Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le moulin à vent de Citole, construit en 1765, et réhabilité début 2023.
Nombre de places limité à 8 personnes par groupe de visite.
Durée 1h
Sur réservation pour les groupes de plus de 8 personnes.
Susceptible de modification ou d’annulation pour raisons météorologiques. .
Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90 moulindecitole@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole Sadillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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