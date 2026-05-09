Fête des battages à l’ancienne Moulin de Citole Sadillac
Fête des battages à l’ancienne Moulin de Citole Sadillac samedi 25 juillet 2026.
Sadillac
Fête des battages à l’ancienne
Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les Amis du Moulin de Citole vous proposent une animation autour du Battage à l’Ancienne avec au programme
– Visite du Moulin
– Battage à l’ancienne par des batteuses actionnées par une locomobile ou tracteur ancien
– Presse
– Collection de vieux tracteurs
– Repas avec entrecôte-frites le soir (sur réservation)
– Bal dans la soirée
Buvette et petite restauration sur place.
Programme plus complet à venir.
Susceptible de modification ou d’annulation pour raisons météorologiques. .
Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90 moulindecitole@orange.fr
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English : Fête des battages à l’ancienne
L’événement Fête des battages à l’ancienne Sadillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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