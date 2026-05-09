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Fête des battages à l’ancienne Moulin de Citole Sadillac

Fête des battages à l’ancienne Moulin de Citole Sadillac

Fête des battages à l’ancienne Moulin de Citole Sadillac samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Moulin de Citole

Adresse : 390 Chemin du Moulin de Citole

Ville : 24500 Sadillac

Département : Dordogne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Sadillac

Fête des battages à l’ancienne

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Les Amis du Moulin de Citole vous proposent une animation autour du Battage à l’Ancienne avec au programme

– Visite du Moulin
– Battage à l’ancienne par des batteuses actionnées par une locomobile ou tracteur ancien
– Presse
– Collection de vieux tracteurs
– Repas avec entrecôte-frites le soir (sur réservation)
– Bal dans la soirée

Buvette et petite restauration sur place.

Programme plus complet à venir.

Susceptible de modification ou d’annulation pour raisons météorologiques.   .

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90  moulindecitole@orange.fr

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English : Fête des battages à l’ancienne

L’événement Fête des battages à l’ancienne Sadillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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