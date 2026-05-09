Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac

Sadillac

Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:50:00

fin : 2026-09-19 12:50:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le moulin à vent de Citole, construit en 1765, et réhabilité début 2023.

Nombre de places limité à 8 personnes par groupe de visite.

Durée 1h

Sur réservation pour les groupes de plus de 8 personnes.

Susceptible de modification ou d’annulation pour raisons météorologiques. .

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90 moulindecitole@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole Sadillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides