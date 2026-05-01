Les Nuits Atypiques ciné-rencontre La sèga e lo parc à Bazas Bazas
Les Nuits Atypiques ciné-rencontre La sèga e lo parc à Bazas Bazas vendredi 29 mai 2026.
Bazas
Les Nuits Atypiques ciné-rencontre La sèga e lo parc à Bazas
Cinéma Vog Bazas Gironde
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Les Nuits Atypiques et le cinéma Vog de Bazas proposent, le vendredi 29 mai à 14h30, une nouvelle séance qui mettra à l’honneur la langue, les gens d’ici et la culture gasconne du Bazadais avec la projection de La sèga e lo parc , documentaire de Patric La Vau en occitan sous-titré en français (2020, 88min) sur la vie de l’uzestois Jean-Claude Bouin, suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
Bâtard, bâtard, fait derrière la haie, né dans l’étable.
Le film, sous-titré en français, et les échanges qui suivront la projection traduits eux aussi, seront accessibles à tous, locuteurs gascons ou pas. Un belle occasion de continuer à socialiser autour de la langue, dans l’élan du Mès de la Lenga et de La Passem ! .
Cinéma Vog Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 12 67 cinema.vog.bazas@gmail.com
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English : Les Nuits Atypiques ciné-rencontre La sèga e lo parc à Bazas
L’événement Les Nuits Atypiques ciné-rencontre La sèga e lo parc à Bazas Bazas a été mis à jour le 2026-05-23 par La Gironde du Sud
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