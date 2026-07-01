Les Nuits Atypiques Mitsune et WiWinyl Jardin d’Arlette Saint-Macaire

Informations pratiques

Saint-Macaire

Les Nuits Atypiques Mitsune et WiWinyl

Jardin d’Arlette 5 Allée des Tilleuls Saint-Macaire Gironde

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

18h30 Paroles d’artistes avec Shiomi Kawaguchi, Youka Snell, Daigo Nakai et Petros Tzekos (avec la traduction de Sam Waks

19h30 Apéro-tapas-grignotage en musique avec DJ WiWinyl Session

21h Concert de Mitsune (néo-folk fusion japonaise / Japon Australie Grèce Allemagne)

22h15 Fin de soirée avec une nouvelle session de DJ WiWinyl ! .

Jardin d’Arlette 5 Allée des Tilleuls Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 36 49 07 contact@nuitsatypiques.org

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English : Les Nuits Atypiques Mitsune et WiWinyl

L’événement Les Nuits Atypiques Mitsune et WiWinyl Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-07-01 par La Gironde du Sud