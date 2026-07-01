Les Nuits Cabannaises Cabannes
samedi 25 juillet 2026 · Cabannes
Informations pratiques
Cabannes
Les Nuits Cabannaises
Du samedi 25 au mardi 28 juillet 2026. Centre ville Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-25
Les Nuits Cabannaises en centre ville !
Les Nuits Cabannaises en centre ville !
Samedi 25 Juillet
18h30 Bandido.
19h-21h Apéritif musical.
21h30 Orchestre GOODTIMES.
Dimanche 26 Juillet
19h Bandido.
19h-21h Apéritif musical.
21h Orchestre MEPHISTO.
Mardi 28 Juillet
19h Bandido.
19h-21h Apéritif musical.
21h30 Orchestre COCKTAIL DE NUIT.
Buvette et restauration sur place. .
Centre ville Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 57 89 70 festivites@mairie-cabannes.fr
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English :
Les Nuits Cabannaises in downtown!
L’événement Les Nuits Cabannaises Cabannes a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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