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AGENDA · Cabannes

Les Nuits Cabannaises Cabannes

samedi 25 juillet 2026 · Cabannes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Adresse
Centre ville
Ville
13440 Cabannes
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cabannes

Les Nuits Cabannaises

Du samedi 25 au mardi 28 juillet 2026. Centre ville Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-25

Les Nuits Cabannaises en centre ville !
Les Nuits Cabannaises en centre ville !

Samedi 25 Juillet
18h30 Bandido.
19h-21h Apéritif musical.
21h30 Orchestre GOODTIMES.

Dimanche 26 Juillet
19h Bandido.
19h-21h Apéritif musical.
21h Orchestre MEPHISTO.

Mardi 28 Juillet
19h Bandido.
19h-21h Apéritif musical.
21h30 Orchestre COCKTAIL DE NUIT.

Buvette et restauration sur place.   .

Centre ville Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 57 89 70  festivites@mairie-cabannes.fr

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English :

Les Nuits Cabannaises in downtown!

L’événement Les Nuits Cabannaises Cabannes a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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