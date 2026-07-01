Informations pratiques

Cabannes

Les Nuits Cabannaises

Du samedi 25 au mardi 28 juillet 2026. Centre ville Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-25

Les Nuits Cabannaises en centre ville !

Les Nuits Cabannaises en centre ville !



Samedi 25 Juillet

18h30 Bandido.

19h-21h Apéritif musical.

21h30 Orchestre GOODTIMES.



Dimanche 26 Juillet

19h Bandido.

19h-21h Apéritif musical.

21h Orchestre MEPHISTO.



Mardi 28 Juillet

19h Bandido.

19h-21h Apéritif musical.

21h30 Orchestre COCKTAIL DE NUIT.



Buvette et restauration sur place. .

Centre ville Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 57 89 70 festivites@mairie-cabannes.fr

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English :

Les Nuits Cabannaises in downtown!

L’événement Les Nuits Cabannaises Cabannes a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence