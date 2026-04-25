Les Nuits de la Nartelle Concert de clôture Opéra sous les Étoiles Giuseppe Verdi La Traviata Chapelle de la Nartelle Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Les Nuits de la Nartelle Concert de clôture Opéra sous les Étoiles Giuseppe Verdi La Traviata

Chapelle de la Nartelle Boulevard de Provence Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le Festival Classique des Nuits de la Nartelle Édition 2026 vous accueille une nouvelle fois dans l’écrin enchanteur de la chapelle de la Nartelle, où la musique rencontre la nature dans une harmonie rare.

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Chapelle de la Nartelle Boulevard de Provence Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr

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English :

The Nuits de la Nartelle Classical Festival 2026 Edition welcomes you once again to the enchanting setting of the Nartelle chapel, where music meets nature in a rare harmony.

L’événement Les Nuits de la Nartelle Concert de clôture Opéra sous les Étoiles Giuseppe Verdi La Traviata Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Sainte Maxime