Les Nuits de Longwy Longwy
Les Nuits de Longwy Longwy vendredi 3 juillet 2026.
Longwy
Les Nuits de Longwy
Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-21
Chaque été, Longwy se met au rythme de la musique et de la culture.
Ce festival emblématique propose de nombreuses manifestations gratuites, pendant la période estivale, à Longwy-Haut et Longwy-Bas ; les Nuits de Longwy sont également décentralisées au stade municipal à Herserange (11 juillet) et au parc Brigidi à Mont-Saint-Martin (7 août).
Le programme est disponible sur le site internet de la Ville de Longwy www.mairie-longwy.fr/les-nuits-de-longwy-2026-le-programmeTout public
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Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00
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English :
Every summer, Longwy comes alive with music and culture.
This iconic festival features numerous free events throughout the summer in Longwy-Haut and Longwy-Bas; the Nuits de Longwy are also held at the municipal stadium in Herserange (July 11) and at Brigidi Park in Mont-Saint-Martin (August 7).
The program is available on the City of Longwy’s website: www.mairie-longwy.fr/les-nuits-de-longwy-2026-le-programme
L’événement Les Nuits de Longwy Longwy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT DU GRAND LONGWY
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