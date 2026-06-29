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Les Nuits de Longwy Longwy

Les Nuits de Longwy Longwy

Les Nuits de Longwy Longwy vendredi 3 juillet 2026.

Ville
54400 Longwy
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Tarif
0 Gratuit

Longwy

Les Nuits de Longwy

Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-21

Chaque été, Longwy se met au rythme de la musique et de la culture.
Ce festival emblématique propose de nombreuses manifestations gratuites, pendant la période estivale, à Longwy-Haut et Longwy-Bas ; les Nuits de Longwy sont également décentralisées au stade municipal à Herserange (11 juillet) et au parc Brigidi à Mont-Saint-Martin (7 août).
Le programme est disponible sur le site internet de la Ville de Longwy www.mairie-longwy.fr/les-nuits-de-longwy-2026-le-programmeTout public
0  .

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00 

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English :

Every summer, Longwy comes alive with music and culture.
This iconic festival features numerous free events throughout the summer in Longwy-Haut and Longwy-Bas; the Nuits de Longwy are also held at the municipal stadium in Herserange (July 11) and at Brigidi Park in Mont-Saint-Martin (August 7).
The program is available on the City of Longwy’s website: www.mairie-longwy.fr/les-nuits-de-longwy-2026-le-programme

L’événement Les Nuits de Longwy Longwy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT DU GRAND LONGWY

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