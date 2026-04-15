Longwy

Brocante et marché du terroir

Place Darche Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Brocante et marché du terroir sur la place Darche à Longwy-Haut. Ambiance conviviale garantie, petite restauration sur place et à emporter. Inscription auprès de l’Office de Tourisme du Grand Longwy et réservation en ligne via HelloAsso (tarif emplacement 2 € le mètre linéaire). Entrée libre.Tout public

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Place Darche Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

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English :

Flea market and local produce market on Place Darche in Longwy-Haut. Convivial atmosphere guaranteed, with snacks and takeaways. Registration with the Grand Longwy Tourist Office and online booking via HelloAsso (price for stand: 2? per linear metre). Free admission.

L’événement Brocante et marché du terroir Longwy a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU GRAND LONGWY