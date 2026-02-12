Exposition de Sylvette Woerner Puits de Siège Longwy

Exposition de Sylvette Woerner

L’Office de Tourisme du Grand Longwy accueille, au Puits de Siège, Sylvette Woerner qui présente une exposition de peintures. Le programme des expositions de l’année 2026 est disponible, sur simple demande, auprès de l’office de tourisme et sur le site internet www.longwy-tourisme.comTout public

The Office de Tourisme du Grand Longwy welcomes Sylvette Woerner to the Puits de Siège for an exhibition of paintings. The exhibition program for 2026 is available on request from the tourist office and on the website: www.longwy-tourisme.com

