Rando Football Cup 8 km Place Raymond Pottelette Rue de Senelle Longwy

Longwy

Rando Football Cup 8 km

Place Raymond Pottelette Rue de Senelle Gare de Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Balade accessible et agréable à partager entre amis ou en famille, sur le sentier cyclo-pédestre de l’agglomération départ depuis la gare de Longwy, en direction de Saulnes.

Barbecue pour tous (gratuit pour les participants de la randonnée), quiz, démonstration de freestyle, tournoi 3v3 organisé par le Service Jeunesse, retransmission du match de la Coupe du Monde et tirage au sort avec de nombreux cadeaux à gagner.

Inscription obligatoire avant le 25 mai.Tout public

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Place Raymond Pottelette Rue de Senelle Gare de Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 39 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An accessible and pleasant walk to share with friends or family, on the agglomeration?s cyclo-pedestrian trail departure from Longwy station, in the direction of Saulnes.

Barbecue for all (free for ride participants), quiz, freestyle demonstration, 3v3 tournament organized by Service Jeunesse, World Cup match broadcast and prize draw with lots of prizes to be won.

Registration required before May 25.

L’événement Rando Football Cup 8 km Longwy a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DU GRAND LONGWY