Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La nuit des musées Rue de la Manutention Longwy

La nuit des musées Rue de la Manutention Longwy

La nuit des musées Rue de la Manutention Longwy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue de la Manutention

Adresse : Musée des fers à repasser

Ville : 54400 Longwy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Longwy

La nuit des musées

Rue de la Manutention Musée des fers à repasser Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Découverte du musée des fers à repasser, avec la présence d’un guide.
Le lieu abrite une des plus importantes collections au monde 9 000 pièces retraçant l’histoire des fers à repasser des origines à nos jours.Tout public
0  .

Rue de la Manutention Musée des fers à repasser Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the iron museum with a guide.
The museum houses one of the world?s largest collections: 9,000 items tracing the history of irons from their origins to the present day.

L’événement La nuit des musées Longwy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DU GRAND LONGWY

À voir aussi à Longwy (Meurthe-et-Moselle)