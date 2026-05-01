La nuit des musées Rue de la Manutention Longwy

Longwy

La nuit des musées

Rue de la Manutention Musée des fers à repasser Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Découverte du musée des fers à repasser, avec la présence d’un guide.

Le lieu abrite une des plus importantes collections au monde 9 000 pièces retraçant l’histoire des fers à repasser des origines à nos jours.Tout public

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Rue de la Manutention Musée des fers à repasser Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

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English :

Discover the iron museum with a guide.

The museum houses one of the world?s largest collections: 9,000 items tracing the history of irons from their origins to the present day.

L’événement La nuit des musées Longwy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DU GRAND LONGWY