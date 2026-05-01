La nuit des musées Rue de la Manutention Longwy
La nuit des musées Rue de la Manutention Longwy samedi 23 mai 2026.
Longwy
La nuit des musées
Rue de la Manutention Musée des fers à repasser Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Découverte du musée des fers à repasser, avec la présence d’un guide.
Le lieu abrite une des plus importantes collections au monde 9 000 pièces retraçant l’histoire des fers à repasser des origines à nos jours.Tout public
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Rue de la Manutention Musée des fers à repasser Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54
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English :
Discover the iron museum with a guide.
The museum houses one of the world?s largest collections: 9,000 items tracing the history of irons from their origins to the present day.
L’événement La nuit des musées Longwy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DU GRAND LONGWY
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