Intermède musical par l’Ecole de Musique des Lorraines, Musée des émaux et faïences, Longwy

Intermède musical par l’Ecole de Musique des Lorraines Samedi 23 mai, 19h15 Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Un intermède donné par l’Ecole de Musique des Lorraines entre en résonance avec les peintures de Paul Georges Klein, entraînant petits et grands dans une ambiance sonore et colorée.

Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.

Intermède musicale par l’Ecole de Musique des Lorraines.

© Musée municipal des Emaux de Longwy